Российский банк оштрафовали за 440 звонков клиентке

Жительница Тугулыма пожаловалась на сотрудников банка за частые звонки, приставы выписали банку штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Недавно женщина обратилась в ведомство с жалобой на банк, с которым она когда-то заключила кредитный договор. По нему образовалась задолженность, и на телефон девушки стали регулярно поступать звонки с требованием вернуть долг.

Оказалось, что сотрудники банка позвонили клиентке 440 раз за восемь дней, то есть нарушили Федеральный закон № 230-ФЗ, согласно которому, норма — не более восьми звонков в месяц. После проверки банк наказали административным штрафом в размере 100 тыс. рублей, его уже погасили в полном объеме.