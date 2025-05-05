В США назвали преемника одного из богатейших людей мира

Совет директоров инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway единогласно проголосовал за кандидатуру Грега Абеля на должность генерального директора. С 1 января 2026 года он сменит во главе фонда его основателя, легендарного инвестора Уоррена Баффета. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

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Принятое в понедельник решение не стало неожиданностью. До этого миллиардер заявил о планах уйти с должности гендиректора к концу года, назвав кандидатом на замену себе Абеля, работавшего зампредом совета директоров Berkshire по нестраховым операциям. Отмечается, что сам 94-летний Баффет останется на посту председателя совета директоров Berkshire Hathaway.

Заявление Баффета, входящего в топ-5 богатейших людей планеты по версии Bloomberg, прозвучало на фоне публикации данных о том, что чистая прибыль Berkshire в январе-марте уменьшилась год к году почти втрое, с 12,7 до 4,6 миллиарда долларов. Предприниматель также заявил, что не намерен продавать акции инвестхолдинга, стоимость которых составляет большую часть его состояния.

Как напоминает РБК, 60 лет назад, в 1965 году, Баффет купил контрольный пакет акций компании Berkshire Hathaway — на тот момент проблемной текстильной мануфактуры, после чего создал на ее базе холдинг, занимающийся инвестициями и страховым бизнесом. В 2024-м компания стала первой за пределами технологического сектора, чья капитализация превысила триллион долларов.