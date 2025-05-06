Коллекторская фирма из ФРГ отказалась от сделки с Газпромбанком

Лера Букина

Немецкая компания EOS Group, которая является собственником одной из крупнейших в России компаний по взысканию долгов, решила не продавать свою дочернюю организацию структурам Газпромбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Коллекторская фирма из ФРГ отказалась от сделки с Газпромбанком
© РИА Новости

Как уточнил один из собеседников, иностранные инвесторы, владевшие акциями российской компании ЭОС, решили отказаться от дальнейшего сотрудничества. После этого переговоры, которые продолжались как минимум с осени прошлого года, были прекращены.

Информация о том, что EOS Group начала поиск покупателя для своего бизнеса в России, появилась весной 2024 года. По словам представителя ЭОС, «EOS Group не ведет переговоров о продаже своего бизнеса в России».

Компания EOS Group, расположенная в Гамбурге, занимается взысканием проблемных долгов в более чем 20 странах. В России она работает с 2007 года, а ее российское подразделение контролируется через немецкие компании EOS Holding GmbH (1% акций) и EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (остальные 99% акций), что следует из данных ЕГРЮЛ.

В России не существует публичных рейтингов коллекторских агентств, но специалисты, опрошенные РБК, считают, что ЭОС — один из ведущих игроков на рынке цессии. Агентство приобретает проблемные долги у банков и самостоятельно занимается их взысканием.

Согласно отчетности по РСБУ, на конец 2024 года совокупные активы компании составляли 22,3 миллиарда рублей. За последние три года они увеличились более чем вдвое. Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшего игрока на рынке цессии — на ту же дату оценивались в 23,1 миллиарда рублей.

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