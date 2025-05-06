Коллекторская фирма из ФРГ отказалась от сделки с Газпромбанком

Немецкая компания EOS Group, которая является собственником одной из крупнейших в России компаний по взысканию долгов, решила не продавать свою дочернюю организацию структурам Газпромбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточнил один из собеседников, иностранные инвесторы, владевшие акциями российской компании ЭОС, решили отказаться от дальнейшего сотрудничества. После этого переговоры, которые продолжались как минимум с осени прошлого года, были прекращены.

Информация о том, что EOS Group начала поиск покупателя для своего бизнеса в России, появилась весной 2024 года. По словам представителя ЭОС, «EOS Group не ведет переговоров о продаже своего бизнеса в России».

Компания EOS Group, расположенная в Гамбурге, занимается взысканием проблемных долгов в более чем 20 странах. В России она работает с 2007 года, а ее российское подразделение контролируется через немецкие компании EOS Holding GmbH (1% акций) и EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (остальные 99% акций), что следует из данных ЕГРЮЛ.

В России не существует публичных рейтингов коллекторских агентств, но специалисты, опрошенные РБК, считают, что ЭОС — один из ведущих игроков на рынке цессии. Агентство приобретает проблемные долги у банков и самостоятельно занимается их взысканием.

Согласно отчетности по РСБУ, на конец 2024 года совокупные активы компании составляли 22,3 миллиарда рублей. За последние три года они увеличились более чем вдвое. Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшего игрока на рынке цессии — на ту же дату оценивались в 23,1 миллиарда рублей.