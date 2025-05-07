Популярная российская сеть магазинов займется продажей водки

Российская сеть товаров с фиксированными ценами Fix Price начала получать лицензии на продажу крепкого алкоголя. Соответствующие разрешения имеют уже несколько точек в Москве и Московской области, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседника, близкого к ретейлеру, предполагается продажа водки, виски, рома и настоек. Ранее в Fix Price продавали только пиво и пивные напитки, лицензия на которые не нужна.

Расширение ассортимента связано с попыткой повысить трафик магазинов и средний чек. В первом квартале у ретейлера выросла доля продовольственных товаров в структуре продаж, до 29,5 процента, что на на 3,6 процентных пункта больше, чем годом ранее, поэтому руководство предположило, что крепкий алкоголь будет востребован.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил, что алкоголь является одной из ключевых трафикообразующих категорий, поэтому предположение о будущем росте среднего чека оправдано.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предположил, что в Fix Price крепкий алкоголь будет продаваться по ценам, близким к минимальным розничным, что может удвоить. В свою очередь, директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз напомнил, что сеть ориентирована в основном на женщин, которым крепкий алкоголь менее интересен, а выдержать конкуренцию с давно присутствующими на рынке алкомаркетами будет довольно сложно.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала самой быстрорастущей алкогольной категорией на российском рынке оказался ром. Его продажи увеличились сразу на 17,5 процента в натуральном выражении и на 19,5 процента — в денежном. При этом в целом рынок крепкого алкоголя в России за этот период сократился на 16,2 процента.