Маркетплейсы рекомендовали москвичам подключаться к Wi-Fi и делать скриншоты QR-кодов для получения заказов из-за сбоев в работе мобильного интернета, передает агентство «Москва».

«Если вы беспокоитесь о том, что в случае нестабильной работы мобильной сети не получится показать сотруднику код получения заказа, рекомендуем заранее сделать его скриншот в месте с устойчивым интернетом», - заявили в пресс-службе Wildberries.

В «Яндекс Маркете» также предупредили о возможных сложностях при получении заказов из-за отсутствия мобильной связи и интернета.

«Рекомендуем попросить у оператора доступ к сети Wi-Fi в пункте или прийти за заказом в другой удобный день. При необходимости срок хранения можно продлить в приложении или на сайте», - отметил представитель площадки.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы накануне сообщили, что в столице 7–9 мая в связи с проведением мероприятий к 80-летию Победы возможны ограничения в работе мобильного интернета. Мобильные операторы и банки также предупредили пользователей о перебоях со связью. Сложности также могут наблюдаться при переводах между счетами и оплатой через СБП, приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.