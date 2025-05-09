Bosch не смогла продать завод в Санкт-Петербурге

Продажа завода бытовой техники в Стрельне, которым владеет дочерняя компания немецкой группы «БСХ Бытовые приборы», как следует из годового отчета компании Bosch, не состоялась из-за передачи предприятия во временное управление структуре «Газпрома». Соответствующий указ российский президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года. Bosch заявила об уходе из России еще в марте 2022 года. Часть своих активов — заводы в Энгельсе и Самаре, производящие электроинструменты и автозапчасти, — компания продала. Сделка по петербургскому заводу была запланирована еще в прошлом году, но оказалась невозможной.

Комментирует независимый эксперт потребительского рынка, экс-вице-президент X5 Retail Group Александр Анфиногенов:

— Где-то в середине 90-х в России был дефицит различных бытовых приборов, в том числе и сегмента премиального, к которому, в принципе, относится техника фирмы Bosch. Все происходило достаточно успешно, и доля рынка у предприятия была, может быть, не сильно значимая для глобального бизнеса Bosch, но точно немалая. Конечно, ситуация на рынке стала меняться — в 2020-х Китай, Турция и Южная Корея начали поддавливать европейскую бытовую технику. Тем не менее предприятие работало, а потом перестало. Убыток передали «Газпрому», и они начали реанимировать производство. Нормальная история: свято место пусто не бывает. Не хочет — значит, мы сами как-то это сделаем. Или будем кооперироваться с кем-то из Южной Кореи, Китая, Турции — с кем получится.

— На что вообще рассчитывал Bosch?

— Они ушли, как и многие, с расчетом вернуться. Старались присутствовать через параллельный импорт, через посредников, чтобы потребитель не забывал бренд и чтобы можно было рассчитывать на долю рынка при возвращении. Но ситуация складывалась не в их пользу. Они решили продать актив, а как ты его продашь, если он уже передан на самом высоком уровне? Все — они, считай, потеряли актив. Почти все транснациональные холдинги, которые пытались выйти на сделку, оставляли право обратного выкупа. Находили технических собственников, которые при благоприятной ситуации вернут активы материнской компании. Мы видим это на примерах от Coca-Cola до McDonald’s. А здесь они просто не успели, передержали. Нужно было действовать раньше.

Ранее сообщалось, что в России АО «Газпром Бытовые системы» готовится перезапустить завод Bosch в Санкт-Петербурге и начать производство холодильников и стиральных машин уже в 2025 году. Эксперты отмечают, что, несмотря на опыт компании в производстве и реализации бытовой техники, ее продукции будет сложно занять значимую долю рынка — у немецкого бренда была своя репутация и лояльная аудитория. Отмечается, что Bosch сохраняет право собственности на активы, но, на данный момент, не имеет возможности участвовать в управлении ими.