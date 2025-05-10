Американская компания обсудила покупку доли в «Турецком потоке»

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management провел переговоры о покупке доли в болгарском отрезке трубопровода «Турецкий поток» и других инфраструктурных проектах. Об этом пишут обозреватели Георгий Канчев и Бен Дамметт в статье для The Wall Street Journal.

«Турецкий поток» — последний действующий газопровод, качающий российский газ на территорию европейских государств. Он следует через Черное море в Турцию, а затем подает газ в трубопроводы, снабжающие Венгрию, Словакию и ряд других стран.

Обозреватели уточнили, что Болгария получает от России ежегодно около $350 млн за транспортировку газа по трубопроводной сети.

В апреле 2025 года представители Elliott встретились с чиновниками Болгарии. После встречи фонд подписал соглашение о неразглашении с болгарским государственным оператором по транспортировке газа Bulgartransgaz.

Пока переговоры находятся на начальном этапе и никаких гарантий, что сделка все-таки состоится, нет, заметили авторы статьи.

По их данным, в Софии надеются, что американские инвестиции улучшат отношение к стране в действующей администрации США. Кроме того, болгарские чиновники рассчитывают на то, что американское участие нивелирует риск будущих санкций.