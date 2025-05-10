Путин: "Зарубежнефть" построит во Вьетнаме ветроэлектростанцию

Российская компания "Зарубежнефть" построит на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию. Ее мощность составит 1 тыс. МВт. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

"10 мая одобрены новые соглашения в контексте реализации взаимовыгодных российско-вьетнамских проектов. Компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью 1 тысячу МВт", - рассказал Путин, отметив, что компании из России заинтересованы в том, чтобы подключиться к модернизации имеющихся в республике объектов гидрогенерации.