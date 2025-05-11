Новый молокоперерабатывающий завод вьетнамской компании "Ти Эйч" начал работу в Боровском районе Калужской области.

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Открытие завода по итогам переговоров с генеральным секретарем коммунистической партии Вьетнама То Ламом анонсировал Президент России. Владимир Путин назвал это событие ярким примером российско-вьетнамского сотрудничества.

Старт работе нового молочного завода вьетнамской компании в Боровском районе Калужской области был дан при участии руководства обеих стран. Как отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что Россия и Вьетнам не только успешно осуществляют взаимные поставки продовольственных товаров, но уже и локализуют производство.

Генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Вьетнама То Лам на открытии нового производства пожелал двусторонним отношениям и дальше развиваться на благо наших стран.

Молокоперерабатывающий завод - важный этап технологической цепочки. После выхода на полную мощность производство в Боровском районе будет перерабатывать до тысячи тонн молока в сутки.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что региональные власти содействуют развитию нового бизнеса компании и поблагодарил главу концерна госпожу Тхай Хыонг за доверие к региону.