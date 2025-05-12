Половине непродуктовых ретейлеров России грозят убытки

Почти половина крупных непродуктовых ритейлеров России может столкнуться с убытками в 2025 году из-за снижения трафика в торговых центрах и усиления конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы вице-президента Союза торгцентров (СТЦ) России Алексея Блюмкина.

Как сообщается, среди ритейлеров, которым грозит убыток, — Kari (-6,4 млрд руб.), «Модис» (-3,8 млрд руб.), «Подружка» (-1,66 млрд руб.) и Hoff (-1,3 млрд руб.).

Уточняется, что в условиях экономии покупатели увеличивают объёмы вкладов в банках, которые достигли 57,9 трлн рублей, и активно переключаются на онлайн-шоппинг, который в 2024 году вырос на 37%, до 11,3 трлн руб.

Ритейлеры могут потребовать снижения арендной платы или начать закрывать свои точки, что приведёт к увеличению количества вакантных помещений в торговых центрах.