ФАС согласовала «Медкапиталу» приобретение 20 медцентров в России

ФАС России согласовала ООО «Медкапитал» покупку 20 медицинских центров ООО «МЦ Эксперт» в 12 российских городах.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Служба рассмотрела ходатайство ООО «Медкапитал» о получении предварительного согласия на приобретение 99% долей в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт», — отмечается в публикации.

Частные медицинские центры находятся в Воронеже, Смоленске, Курске, Ростове-на-Дону, Туле, Твери, Калининграде, Перми, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске и Борисоглебске.

Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке предоставления медуслуг.

В мае стало известно, что в России появится Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Согласно тексту указа, центр будет создан на базе реабилитационного и медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.