Малый и средний бизнес больше не сможет получить льготы путем перерегистрации
Малые и средние компании не смогут использовать формальные схемы, при которых они проходят перерегистрацию, чтобы получить доступ к льготам. Направленный на это закон приняла Госдума.
Благодаря новым нормам в российском законодательстве устранят неопределенности, связанные с включением малого и среднего предпринимательства в единый реестр.
Новшество касается организаций, которые были созданы не с нуля, а через преобразование из других компаний. Они не признаются "вновь созданными", пояснил один из авторов, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Таким образом, компании не смогут получать доступ к льготам для "новичков" путем хитрых схем.
При этом, по его словам, предусмотрено исключение: если такая преобразованная компания, например, акционерное общество или ООО, была создана до 30 июня текущего года и ее предыдущая форма юридически существовала до 1 декабря прошлого года, то она все же может быть включена в реестр.
"То есть, если у компании есть история и ее просто оформили в новой форме, право на включение сохраняется. Это позволяет не отсеивать реальные бизнесы, прошедшие через реорганизацию, но фактически ведущие деятельность непрерывно", - пояснил депутат.