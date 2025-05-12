В России передумали приватизировать Кизлярский коньячный завод

Власти исключили АО «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ) из плана приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В документе говорится об уменьшении объема поступлений в федеральный бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, в связи с исключением предприятия из программы приватизации.

Причина, по которой власти передумали приватизировать предприятие, на данный момент неизвестно.

Недавно Арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение об изъятии акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) в пользу государства. Этой весной Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства 10% акций.

Сообщалось также, что «Росатом» готов осуществить выплаты миноритарным акционерам СМЗ в общей сумме 405 миллионов рублей, исходя из расчета в 9,6 тысячи рублей за акцию.