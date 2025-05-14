Предприниматели из объединения «Деловая Россия» представили президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по возвращению иностранных компаний в страну. На встрече 13 мая глава объединения Алексей Репик заявил, что необходимо дифференцировать подход в зависимости от того, как иностранные компании покидали российский рынок. Об этом пишет газета «Ведомости».

Репик подчеркнул, что подход «под одну гребенку» здесь неуместен. Некоторые зарубежные фирмы продолжили работать в России или инвестировать, несмотря на внешнее давление. К таким компаниям, по его мнению, стоит относиться особенно внимательно и бережно, как к «почти своим».

Для тех, кто уходил «с уважением» и передал активы российским инвесторам, сохранив возможность возвращения, Репик предложил модель совместных предприятий. При этом российские партнеры должны сохранять контроль. Такая схема, считает он, должна стать обязательной для стратегически важных отраслей.

Компании, которые при уходе нарушили обязательства перед контрагентами или клиентами, по мнению Репика, при возвращении должны сначала возместить убытки и компенсировать вред. А тем, кто публично выступал с антироссийской риторикой или поддерживал ВСУ, путь на рынок должен быть закрыт полностью — такую идею ранее поддерживали и в Госдуме.

В то же время, подчеркнул Репик, российская экономика должна оставаться открытой к здоровой конкуренции и новым участникам из любых стран. Однако внутренний инвестор, по его словам, теперь в приоритете: «Эпоха, когда всё зарубежное имело преимущество в ущерб отечественному, закончилась».

Владимир Путин, в свою очередь, поддержал идею индивидуального подхода и прагматичного анализа — насколько каждая компания полезна для рынка.

«Если невыгодно — надо найти тысячу причин, почему ей не место в России. И 999 из них точно будут соответствовать требованиям ВТО», — сказал президент.

Он также отметил, что поведение компаний в последние три года должно учитываться. По его словам, часть компаний ушли из России «со слезами» под давлением правительств своих стран — и этот фактор важно принимать во внимание.

Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что при рассмотрении возвращения компаний правительство будет учитывать уровень инвестиций российских бизнесов в соответствующие отрасли — им нужно обеспечить возврат вложений и адекватную доходность.

Путин сделал заявление по возвращению иностранного бизнеса в Россию

Вопрос о разработке правил возвращения иностранных компаний обсуждается с марта — с момента, когда Путин поручил сформулировать условия на съезде РСПП. Как сообщил в апреле замглавы Минфина Иван Чебесков, проект таких условий уже подготовлен и находится в стадии межведомственного согласования. Ожидается, что финальные критерии будут обнародованы позже.