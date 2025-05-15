Cпрогнозировано, сколько банков в РФ будет ликвидировано в ближайшие годы

В ближайшие 2-3 года в России продолжится ликвидация банков, в результате чего на финансовом рынке останется около двух сотен кредитных организаций. Такой прогноз в комментарии Банки.ру дал аналитик банковского сектора, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Он напомнил, что, по данным Банка России, на 1 апреля 2025 года в России насчитывалось 311 действующих банков, из них лицензию на привлечение вкладов имели 288 кредитных организаций (93%). Для сравнения, тремя годами ранее в стране действовало 365 банков, а привлечением вкладов могли заниматься 303 кредитные организации (83%). Таким образом, отмечает эксперт, процессы консолидации банковского сектора не останавливаются, однако укрупнение ландшафта банковского рынка приобрело несколько иные очертания.

«Во-первых, мы не видим новых проектов финансового оздоровления. В подавляющем количестве случаев банк либо рекапитализируется силами акционеров параллельно с амортизацией риск-профиля, либо акции такого банка продаются более сильному участнику в рамках сделок M&A. Во-вторых, отзывы лицензий за последние 36 месяцев в полной мере относились к банкам третьего эшелона, которые были самым активным образом вовлечены в незаконный транзит ликвидности и во многом игнорировали предписания регулятора. В-третьих, институциональная консолидация происходит и в первой десятке российских банков — одни системно значимые игроки поглощают других, объединяя их под одним брэндом и лицензией», — пояснил Андрей Бархота.

Он отметил, что в научных экономических кругах существуют две позиции относительно оптимального числа кредитных организаций в России. Сторонников первой школы мысли можно условно назвать «скептиками». Их основная гипотеза состоит в том, что укрупнение банковской системы является очевидным благом. А в случае, если в стране останется не более десятка действующих кредитных организаций, то все они обретут своеобразный иммунитет «too big to fail» («Слишком большие, чтобы потерпеть неудачу»).

«Разумеется, "скептики" прибегают и к аргументам интуитивного толка. Во-первых, малое количество банков упрощает для потребителей финансовых услуг саму возможность их различать. Во-вторых, по мнению "скептиков", не лишена рациональности идея реконструировать систему отраслевых банков, где у банковских агломераций будет своя во многом эксклюзивная специализация», — сказал Андрей Бархота.

По его словам, вторая школа мысли по вопросу об оптимальном количестве банков следует идее полиморфизма и «голубого океана».

«В качестве образцов банковской системы школа "полиморфизма" предлагает рассматривать крупные страны с федеративным устройством, где немало банков и велика роль региональных кредитных организаций. В этом ключе можно рассматривать идею о том, что в идеале на каждый субъект Российской Федерации должно приходиться 5–10 кредитных организаций. Таким образом, идеальная банковская система должна насчитывать 400–900 кредитных организаций», — разъяснил экономист.

В реальности же, отметил он, снижение числа действующих банков стало уже элементом объективной реальности, тогда как регистрация новых кредитных организаций сегодня выглядит как экзотика.