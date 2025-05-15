Специальные критерии, на основании которых можно было бы запретить возвращение ушедших компаний в Россию, на данный момент отсутствуют, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

Он уточнил, что решение о запрете может быть принято Правительством России.

«У нас нет критериев невозврата, так что в этом отношении на все воля нашего Правительства. Захотят — дадут вернуться, нет — нет. Никаких запретительных законов против иностранных инвесторов у нас тоже нет, исключая деятельность иностранных агентов», — сказал Арефьев.

Впрочем, по мнению политика, наиболее верным решением был бы полный запрет на возвращение ушедших брендов. Депутат убежден, что это способствовало бы развитию собственной российской экономики и производства.

«Я не вижу необходимости в возвращении иностранных фирм. Нужно заботиться о собственной стране, развивать свои технологии и производства. Для этого достаточно постановления Правительства. Не нужны иностранные инвесторы — давайте не будем их пускать, это допустимо в рамках международного права», — заметил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западным компаниям будет недостаточно просто извиниться, чтобы вернуться на российский рынок. Он отметил, что ситуацию касательно возвращения каждого бренда следует рассматривать отдельно.