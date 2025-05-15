В Союзе торговых центров рассказали, когда может вернуться Zara

В Союзе торговых центров рассказали, когда Zara может вернуться в Россию
Возвращение бренда Zara на российский рынок может произойти после 2027 года, при этом более вероятным сроком является 2029 год.
Об этом в четверг, 15 мая, заявила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ), совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.
— Возвращение возможно. Я считаю, что это произойдет не ранее 2027 года, а более вероятный сценарий — 2029 год. Также стоит учитывать условия, на которых наше государство будет готово принять ушедшие международные компании, — сказала она.
Кермедчиева уточнила, что с 2022 года количество магазинов Zara сократилось примерно на 35 процентов, но сеть остается крупным игроком. Zara, возможно, выберет модель работы через партнеров, а не прямое возвращение, передает ТАСС.
Многие компании уже сделали первые шаги на пути возвращения в РФ. Так, американская сеть заведений быстрого питания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс» в Роспатент. Также французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков.