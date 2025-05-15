Саудовская Аравия заказала у Boeing самолеты

Саудовская Аравия сделала заказ на 160 самолетов у американской компании Boeing. Об заявил президент США Дональд Трамп на борту самолета по пути из Катара в Объединенные Арабские Эмираты, трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

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Американский лидер отметил, что это самый крупный заказ в истории авиации.

Других подробностей он не привел.

Также Трамп сообщил, что Соединенные Штаты скоро получат истребители шестого поколения F-47. По его словам, обновленная версия F-35, условно названная F-55, будет оснащена двумя двигателями. Глава Boeing Келли Ортберг заявил, что корпорация в ближайшее время запустит производство истребителей.

14 мая во время визита Трампа в Катар США заключили с арабским государством сделки на сумму свыше $243 млрд, в частности, о продаже 210 самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace компании Qatar Airways. Для Boeing эта сделка ознаменовала резкое улучшение позиций на рынке после сокращения заказов на 60% на фоне инцидента со слетевшим в полете над Аляской люком самолета и массовой забастовки.