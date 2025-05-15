Silver Mercury XXVI: лонг-лист объявлен — судили строго, выбрали достойных

Первые итоги подведены: завершён первый этап голосования, и Silver Mercury XXVI публикует лонг-лист номинантов. SM Awards — одна из главных премий в России от экосистемы креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Здесь оценивают проекты в сфере рекламы, маркетинга, PR, диджитала, брендинга и коммуникаций; определяют тех, кто формирует рынок и задает стандарты индустрии.

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В этом году премия прошла серьезное обновление — и это коснулось не только визуального стиля, но и самого подхода к судейству.

Сезон рекордов и амбиций

В сезоне 2025 года премия включает 12 блоков, 169 номинаций и 1670 проектов. Ни одна из номинаций не осталась незамеченной — несмотря на то, что их стало существенно больше, чем в прошлом году. Это говорит об актуальности системы: участники под все свои кейсы нашли релевантные категории, а новые номинации стали ответом SM на тренды в индустрии.

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«Уровень самих проектов тоже вырос. Многие кейсы стали смелее и глубже, с чёткой проработкой деталей и эффектом, который действительно впечатляет. «Динамика безусловно положительная — проекты становятся комплекснее и глубже по содержанию, что говорит о профессиональном развитии участников и стремлении соответствовать новым стандартам рекламного рынка», — комментирует Оксана Шибанова, управляющий директор КБ-12, член жюри блока F. MARKETING.

© Пресс-служба

«В этом сезоне я наблюдаю заметный рост качества проектов по сравнению с прошлыми годами. Большинство проектов соответствуют высоким стандартам, хотя встречаются и менее проработанные кейсы. Во всех трех категориях было не меньше одной работы, которые бы сильно выделялись на фоне остальных высоким уровнем детализации и качеством полученного результата» — говорит Андрей Волков, главный операционный директор IT-компании Easy Commerce, член жюри блока F. PR.

Жюри — 1000+ экспертов

Включая топ-менеджмент агентств и топ-100 рекламодателей России, лидеров индустриальных рейтингов и международных экспертов. Состав формировался по строгим критериям, а судейство — шло по жестким правилам. Были брифинги, установочные встречи и председатели блоков — каждый из которых следил за тем, чтобы процесс проходил четко, честно, прозрачно и без давления.

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«Жюри состоит в большинстве своём из лидов и топ-менеджеров в маркетинге, которые погружены в метрики и рынок. Не просто теоретики, которые давно ничего не делали руками. Очень приятно обсуждать проекты по существу. Тут даже нет смысла сравнивать, так как во многих номинациях мы оцениваем именно эффект, данные. А в текущей ситуации попадание точно в цель и реально решение изначальной задачи часто решает гораздо больше, чем креатив и пиар-посты коллег», — говорит Евгения Аргентова, marketing lead офлайн-сценарий в Яндекс Еде, член жюри блока F. MARKETING.

Смена масштаба: SM стал другим

С ребрендингом Silver Mercury вышел на новый уровень. Теперь это не просто премия, а экосистема, где качество процессов, прозрачность судейства и амбиции участников задают тон всей индустрии. Silver Mercury не сравнивает себя с другими — она задает уровень, на который будет равняться индустрия. И та строгость, с которой проходил отбор жюри в этом году, — лучшее тому подтверждение.

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«Во-первых, поздравляю фестиваль с ребрендингом! Видно, что за ним стоит огромная работа команды. Новый стиль вдохнул свежести и яркости! В плане коммуникации фестиваля с участниками с помощью ребрендинга сделан большой шаг — проект, о котором заботятся, холят и лелеют, вызывает ещё больше уважения и желание быть причастным» — делится Ольга Антонова, PR Head агентства Deasign и сценической компании StagePro, член жюри блока E. PR.

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«Вайб Silver Mercury особенный. Самая большая ценность — люди, акулы креативной и коммуникационной индустрии. Масштаб фестиваля впечатляет» — отмечает Мария Смыслова, руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура, член жюри блока L. CORPORATE&INTRACORPORATE&HR.

Организация процесса: чётко, ясно, по делу

Судейство SM в этом году не только выросло в масштабе, но и стало заметно удобнее. Брифинги, инструкции, поддержка в чатах — всё было выстроено так, чтобы эксперты могли сосредоточиться на главном: качественной оценке проектов. Многие жюри впервые участвовали в SM и отметили, что процесс оказался гораздо понятнее и комфортнее, чем ожидалось.

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«Коммуникация и модерация были максимально структурными. Я чувствовала лёгкое волнение, так как SM я жюрила впервые — боялась упустить что-то важное или перепутать даты. Но всё было понятно, наглядно и быстро. Модераторы и продюсеры никому не оставили возможности потеряться или затупить» — рассказывает Наталья Ушакова, креативный директор Aliove, член жюри блока C. CREATIVITY.

Что дальше?

Следующий этап — защиты проектов и выбор победителей, которых будут награждать в Москве с 3 по 6 июня. А пока — можно свериться со списком тех, кто продолжит бороться за звание лучших.

Лонг-лист опубликован на официальном сайте Silver Mercury.