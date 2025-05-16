Сбер предложил не повышать имущественный ценз для квалифицированных инвесторов

В Сбере выступили против повышения имущественного ценза для квалификации инвесторов до 24 млн рублей к 2026 году. Об этом на конференции «Российский фондовый рынок 2025», организованной НАУФОР, сообщила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

По ее словам, среди клиентов СберИнвестиций 60% квалифицированных инвесторов имеют активы от 6 до 12 млн рублей. При этом в случае повышения ценза до 12 млн рублей эта группа потеряет возможность стать квалифицированными по имущественному признаку. Она добавила, что еще четверть инвесторов обладают активами от 12 до 24 млн рублей.

«Мы предлагаем ограничиться повышением имущественного ценза до 12 млн и не повышать до 24 млн в 26 году или хотя бы отложить инициативу на некоторое время», — заявила Кубезова.

Она отметила, что в результате увеличения ценза база потенциальных квалифицированных инвесторов за два года может сократиться в шесть раз.

Кроме того, Кубезова подчеркнула, что квалифицированные инвесторы демонстрируют высокий уровень компетенций на фондовом рынке. По ее словам, статистика показывает, что они реже держат свободные деньги в портфеле и более эффективно используют свои средства.

Она добавила, что квалифицированные инвесторы предпочитают более консервативную структуру портфеля по сравнению с неквалифицированными участниками рынка. В их портфелях преобладают инструменты накопительного характера с купонами, частичной или полной защитой капитала.

Также Кубезова отметила, что квалифицированные инвесторы быстрее реагируют на изменения рыночной конъюнктуры. Например, они начали перекладываться в облигации из фондов денежного рынка раньше других участников рынка.