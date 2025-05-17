Газопровод «Волхов — Мурманск» запустят до 2030 года

Путин поручил «Газпрому» ввести в эксплуатацию газопровод «Волхов — Мурманск» до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Правительству РФ совместно с акционерным обществом «Газпром» с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровода Волхов — Мурманск», — говорится в указе президента.

Доклад президенту по данному вопросу предоставят до 1 июля 2025 года. После этого ему будут отчитываться о строительстве газопровода раз в год.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Российская Федерация и КНР продвинулись в переговорах по газопроводу «Сила Сибири — 2».

Накануне вице-премьер сообщил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в Кремле обсудили проект «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию. Отмечается, что вопрос о корректировке маршрута «Силы Сибири — 2», минуя Монголию, не поднимался.