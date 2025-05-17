Трамп раскритиковал Walmart за рост цен из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике крупнейшего по выручке в мире ретейлера - американскую корпорацию Walmart - за решение повысить цены на товары из-за введенных администрацией Соединенных Штатов таможенных пошлин.

Глава государства заявил, что корпорация "должна съесть тарифы" и "не брать с уважаемых покупателей ничего".

"Я буду следить и ваши покупатели тоже!" - предупредил он.

"Walmart должна прекратить попытки называть тарифы в качестве причины повышения цен по всей цепочке. В прошлом году Walmart заработала миллиарды долларов, гораздо больше, чем ожидалось", - подчеркнул Трамп.

Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни заявил в четверг, что корпорация "еще не видела такого роста цен и такой скорости их повышения, и это создает непростые условия". Рейни сказал, что "доволен прогрессом, достигнутым администрацией Трампа в отношении тарифов по сравнению с размерами, которые были объявлены в начале апреля, но они все еще слишком высоки". По его словам, корпорация будет "стараться работать с поставщиками, чтобы держать цены на таком низком уровне, на каком только возможно".

Walmart присоединилась к растущему числу компаний, которые повысили цены или предупредили о грядущем повышении цен в связи с введенными импортными пошлинами. Ранее в этом месяце Microsoft заявила о повышении розничных цен на игровые консоли Xbox. Компания Ford на прошлой неделе предупредила, что ей придется поднять цены на некоторые автомобили.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Затем американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.