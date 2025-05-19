JPMorgan снизил рейтинг акций Netflix

JPMorgan понизил рейтинг Netflix до "нейтрального" с "выше рынка", ссылаясь на снижение привлекательности соотношения риска и доходности после резкого роста акций в последнее время.

Банк сохранил позитивный долгосрочный взгляд на лидерство компании в сфере стриминга, но отметил, что краткосрочная ситуация выглядит более сбалансированной. Акции Netflix сейчас торгуются на рекордных максимумах и выросли почти на 400% с октября 2022 года, значительно опережая широкий рынок.

Уолл-стрит повысил целевую цену на акции Netflix до 1 220 долларов с 1 150 долларов на декабрь 2025 года, но отметил, что текущая оценка уже отражает большую часть ожидаемого роста.

Акции, которые торгуются на исторических максимумах, в настоящее время оцениваются в 39x от прогноза JPMorgan по прибыли на акцию по GAAP на 2026 год и в 44x от прогнозируемого свободного денежного потока (FCF). По мнению JPMorgan, акции, вероятно, уже отражают потенциальный рост относительно прогноза компании на 2025 год.

Наряду с понижением рейтинга, банк также исключил Netflix из своего списка приоритетных акций США.

Аналитик фирмы Даг Анмут отмечает, что Netflix был защитной инвестицией во время недавней неопределенности в отношении макроэкономики и тарифов, но это может измениться, если общая среда улучшится.

"Если опасения по поводу тарифов и макроэкономики продолжат ослабевать, мы ожидаем ротацию в другие интернет-компании и части рынка, которые были более уязвимы и находились под давлением", — написал Анмут, добавив, что он по-прежнему предпочитает Amazon и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Но фундаментальные показатели Netflix остаются сильными, отмечает Анмут. Аналитик прогнозирует двузначный рост выручки в нейтральном к валютным колебаниям выражении до 2026 года, расширение маржи, увеличение свободного денежного потока и рост обратного выкупа акций.

Реклама также набирает обороты: рекламный тариф сейчас достиг значительного масштаба, и Netflix ожидает удвоения рекламной выручки в 2025 году.

В краткосрочной перспективе Анмут отмечает такие риски, как сезонное ослабление в летний период и менее выраженный путь к катализаторам после мероприятия Upfront компании. Хотя предстоящий контент остается сильным, аналитик считает, что "соотношение риска и доходности акций NFLX менее привлекательно" после недавнего опережающего роста.