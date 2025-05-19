Культура и бизнес на одной волне: «Афиша» стала генеральным партнёром АВКшоу 2025

Компания поддерживает диалог между площадками и билетными маркетплейсами.

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С 9 по 12 июня 2025 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдёт АВКшоу «Синемаскоп» – закрытое профессиональное событие, собирающее владельцев и топ-менеджеров кинотеатров со всей страны. В этом году компания «Афиша» стала генеральным партнёром крупнейшей индустриальной дискуссионной площадки кинопрокатного бизнеса.

АВКшоу – съезд единомышленников, где говорят по делу, спорят, принимают решения и строят стратегию в условиях сложного рынка. В программе — живые рабочие сессии, дискуссии, деловые игры, обмен опытом и разговоры на равных. Главная тема 2025 года – развитие кинотеатров в условиях меняющегося потребления контента и поиск форматов. Кроме того, среди ключевых тем:

иностранный контент: его роль в 2025 году и как кинопрокатные компании могут адаптироваться к новым условиям;

конкурентоспособность на рынке кинотеатров: стратегии выживания и роста в условиях высокой конкуренции;

российские кинопроекты: будут ли в 2025 году «миллиардники» и как поддержать отечественные фильмы;

питчинг дистрибьюторов: традиционный отбор проектов для полномасштабной поддержки Ассоциацией владельцев кинотеатров;

опыт лидеров «некиношных» отраслей: как бизнес из других сфер может быть полезен кинотеатральной индустрии.

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора «Афиши»:

«Кинотеатры остаются важнейшей точкой притяжения городской культуры. Поддержка АВКшоу для нас – инвестиция в открытый, честный и умный разговор о будущем индустрии. Это одна из немногих площадок реального диалога между профессионалами, где обсуждаются как актуальные тренды, так и конкретные бизнес-задачи».

Подробности и регистрация для участников доступны на официальном сайте АВКшоу.