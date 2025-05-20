Более 40 банков могут исчезнуть после снятия санкций

В случае снятия санкций в России может остаться меньше 270 банков, считают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». По состоянию на 1 апреля 2025 года в России действует 311 банков.

Малые банки могут исчезнуть через три года после стабилизации геополитической ситуации из-за утери конкурентного преимущества: возможности проводить трансграничные платежи, прогнозирует агентство.

«Подобный сценарий вероятнее всего приведёт к поглощению таких банков в рамках сделок M& A после утраты ими своей уникальной ниши, в результате чего в российском банковском секторе число игроков может сократиться на несколько десятков штук в перспективе трёх лет… В случае стабилизации геополитической ситуации через три года в системе может остаться меньше 270 банков», — приводит «Прайм» комментарий агентства.

С тех пор как крупные и средние банки подпали под санкции, малые банки стали использоваться для проведения трансграничных расчётов за поставки товаров.