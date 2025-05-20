«Газпром» сообщил о намерении продать несколько санаториев

"Газпром" заявил о планах продать несколько санаториев и баз отдыха по всей России, в частности на побережье Черного моря. Об этом говорится в сообщении холдинга.

В список для продажи вошли санаторий "Голубая горка" (город Сочи, Хостинский район); оздоровительный центр "Санаторий Юг" (город Сочи, Лазаревский район); лечебно-профилактическая база "Голубая волна" (на побережье Черного моря в 5 км от поселка Дюрсо и 25 км от города Новороссийска); пансионат "Факел" (город Кисловодск); ДОЦ "Спутник" (Башкортостан, рядом с рекой Белая у подножия горы Зиргантау); база отдыха "Голубой факел" (Новгородская область, на берегу озера Черное на территории Валдайского национального парка); спортивно-оздоровительный комплекс "Смена" (в 7 км от города Смоленска, в лесопарке на особо охраняемой природной территории "Красный Бор").

Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на "Электронной торговой площадке ГПБ", сообщает компания.

В мае 2024 года "Газпром" сообщал, что из-за завершения переезда группы компаний в Санкт-Петербург планирует реализовать недвижимость в Москве. Тогда в перечень для продажи вошли офисные здания компании, нежилые помещения и санаторно-курортный комплекс "Империал парк отель & спа".

В октябре 2024 года "Газпром" заявил о намерении реализовать еще ряд санаторно-курортных объектов в России, Армении и Белоруссии. В частности, компания планировала продать пансионат "Морозовка" и гостиницу "ВНИИГАЗ" в Московской области, дом приемов "Богородское" в Москве, гостиницу "Айсберг" в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Позднее, в феврале 2025 года, "Газпром" заявил о планах продать часть офисов и санаторно-курортных объектов в Москве, Московской и Тверской областях.