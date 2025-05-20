«Магнит» объявил о покупке 81% акций «Азбуки вкуса»

Национальная Служба Новостей

Сеть магазинов «Магнит» официально приобрела 81,55% акций продуктовой сети «Азбука вкуса». Об этом объявили в пресс-службе ретейлера. Основное операционное дочернее общество компании получило контрольный пакет акций в ООО «Городской супермаркет», которое владеет «Азбукой вкуса». О сделке стало известно еще в конце апреля, но она привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Магнит» объявил о покупке 81% акций «Азбуки вкуса»
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По данным «Магнита», ведомство подтвердило отсутствие ограничения конкуренции на рынке. Утверждается, что по итогам 2024 года совместная доля магазинов двух брендов не превышала 25% ни в одном регионе России. Эта информация позволила объявить о завершении сделки.

Ранее эксперт по рынку ретейла Анатолий Карпов рассказал в беседе с НСН, что «Азбуке вкуса» не грозят изменения после ее покупки «Магнитом».

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