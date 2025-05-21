Названы потери японских компаний от пошлин США

Крупнейшие японские корпорации, включая Mizuho, Sony и Toyota, рискуют потерять до 4 трлн иен (около $27,6 млрд) в связи с введением новых пошлин со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компаний.

© Unsplash

По информации издания, общие потери могут увеличиться на фоне сохраняющейся высокой неопределенности вокруг дальнейшей тарифной политики Вашингтона.

Особенно уязвимым оказался автопром - ключевой сектор японского экспорта. В 2023 году Япония поставила в Соединенные Штаты 1,5 млн автомобилей на сумму свыше $40 млрд.

"Влияние тарифной политики огромно", - отметил глава Honda Тосихиро Мибе.

По оценкам компании, дополнительные издержки могут составить до 650 млрд иен (примерно $4,5 млрд). В связи с этим Honda пересматривает инвестиционные планы до 2030 года, сокращая их с 10 трлн до 7 трлн иен (примерно $48,7 млрд).

Ранее сообщалось, что совокупные убытки семи ведущих японских автопроизводителей в 2025 финансовом году (завершается 31 марта 2026 года) из-за новых пошлин США могут достичь как минимум 2,7 трлн иен (около $18,5 млрд). Больше всех пострадает Toyota - ее потери могут превысить 1 трлн иен (свыше $6,8 млрд). Только за апрель и май компания недополучила около 180 млрд иен (более $1,2 млрд) из-за введенных ограничений.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых повышенных таможенных пошлин на товары, поступающие из 185 стран и территорий. С 5 апреля начали действовать универсальные тарифы в размере 10%, а с 9 апреля вступили в силу индивидуальные ставки для отдельных государств. В частности, для Японии был установлен дополнительный тариф в 24%. Одновременно США предоставили 90-дневную отсрочку на применение новых пошлин, чтобы провести переговоры. Кроме того, Вашингтон уже ввел тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, автозапчастей и комплектующих.

Токио требует от Вашингтона пересмотра его таможенной политики - консультации между двумя государствами ведутся по вопросу о всех повышаемых тарифах, в том числе на автомобили, сталь и алюминий. Япония рассчитывает на отмену или существенное снижение этих пошлин.