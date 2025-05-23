Названы пять компаний, которые отказались выплачивать дивиденды

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22 мая 2025 года советы директоров пяти крупных российских компаний рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год, передаёт «РБК Инвестиции».

Названы пять компаний, которые отказались выплачивать дивиденды
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«Газпром». Компания третий год подряд не будет делиться частью своей прибыли. Долговая нагрузка «Газпрома» остаётся высокой, а денежный поток — нестабильным, отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. Окончательное решение примут акционеры на общем собрании 26 июня 2025 года. По итогам торгового дня 22 марта акции компании упали на 4,12%, до 130,87 ₽.

«Норникель». Совет директоров объяснил отказ от дивидендов необходимостью сохранить финансовую устойчивость компании и высокий уровень кредитоспособности. Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 ₽ на акцию. По итогам дня бумаги компании на Мосбирже упали на 0,51%, до 105,02 ₽.

«Магнит». Компания могла оставить прибыль для укрепления финансового положения в условиях активной инвестиционной фазы, включая приобретение доли в сети «Азбука Вкуса», говорят аналитики «Т-Инвестиций». «Магнит» получил 81,55% долей в уставном капитале «Азбуки Вкуса», эксперты оценивают сделку в 35–40 миллиардов ₽. Последний раз «Магнит» выплачивал дивиденды за 2023 год — 412,13 ₽ на акцию. Акции компании за день обвалились на 6,08%, до 3922 ₽.

НЛМК. Финансовые показатели крупнейших компаний черной металлургии продолжают снижаться, отмечают аналитики Альфа-Банка. Ранее от дивидендов за 2024 год отказались «Северсталь» и ММК. Акции НЛМК за день просели на 5,21%, до 117,58 ₽.

«Яковлев». Совет директоров авиастроительной компании рекомендовал направить 95% чистой прибыли по РСБУ на покрытие убытков прошлых лет. Последний раз компания выплачивала дивиденды за 2017 год — 1,14 ₽ на акцию. По итогам торгового дня 22 мая котировки снизились на 1,99%, до 29,6 ₽.

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Сергей Малышев
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