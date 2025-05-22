Ozon fresh и «Ашан» запустили совместный бренд еды

Sostav.ru

Сервис Ozon fresh совместно с ритейлером «Ашан» запустили продажи готовой еды. Линейка готовых блюд категории «ультрафреш» (со сроком годности до семи дней) будет выпускаться под кобрендом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Ozon fresh и «Ашан» запустили совместный бренд еды
© РИА Новости

Линейка включает 32 позиции в ценовом сегменте выше среднего. Это готовая кулинария, в том числе салаты, вторые блюда, омлеты, сэндвичи, а также различные десерты.

Опция заработала в 18 гипермаркетах и 28 супермаркетах «Ашан» в Москве. В торговых точках продукция представлена на полках или в брендированных холодильниках. А в онлайне — на платформе Ozon fresh с доставкой на дом.

По словам представителей компаний, это первая подобная коллаборация на российском рынке продуктового ритейла. Эксперты отмечают, что это хорошая возможность для компаний выйти в новые ниши и нарастить трафик через новые каналы.

Согласно данным «Ромир», готовая еда продолжает набирать популярность среди российских потребителей. Наибольшим спросом пользуются салаты, которые составляют около 39% всех трат в сегменте.

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