Названы номинанты второго тура премии «Приоритет: Цифра - 2025»

Оргкомитет III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра - 2025» подвел результаты рассмотрения конкурсных проектов второго отборочного тура. На данном промежуточном этапе на победу претендуют еще 15 компаний, а всего поступило уже более 100 заявок.

© Пресс-центр Национальной премии «Приоритет-2025»

В пресс-центре премии отметили активное участие ИТ-компаний среднего и малого сегментов бизнеса, а также назвали топ-10 номинаций, которые собрали больше всего конкурсантов: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Искусственный интеллект (AI)», «Системы управления корпоративным цифровым контентом (ECM)», «Операционные системы (OS)», «Инфраструктурные решения для умного города», «ЦИФРА в образовании», «Цифровой прорыв», «HRM-системы», «Цифровые решения для малого бизнеса».

«Мы уверены, что конкурсы подобно нашему помогают выявлять и продвигать лучшие отечественные технологические разработки. Награждение самых достойных способствует росту эффективности различных сфер бизнеса и укреплению конкурентоспособности. В свою очередь это дает предпосылки к созданию благоприятной среды для инноваций и внедрения передовых ИТ-решений практически во всех отраслях экономики России», — прокомментировала руководитель пресс-центра премии «Приоритет: Цифра - 2025» Гюльнара Паунежева.

Номинантами второго отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2025» стали:

• Высшая школа экономики • «Газпром нефть»

• Концерн «Телематика»

• ООО «Киберпротект»

• ООО «Образовательный Хаб»

• ООО «РУПОСТ»

• ООО «ТетраСофт»

• Рег.ру

• Сбер • IVA Technologies

• Kept

• MTS AI

• PIX Robotics

• SimpleOne

• VOICEMAN

Прием конкурсных проектов заканчивается, подать заявку можно до 6 июня включительно. Награда будет вручаться отечественным компаниям за достижения в области разработки и внедрения высокотехнологичных разработок и ноу-хау. Победителей наградят в Москве на торжественной церемонии 25 июня.

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