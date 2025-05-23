ЦБ пересмотрит критерии для системно значимых банков

Банк России разработал новую методику определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО). ЦБ разделит банки по группам с разным уровнем надбавки к нормативу достаточности капитала — в зависимости от масштаба бизнеса надбавка составит от 0,5% до 2,5% вместо нынешней единой надбавки в 1%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, Центробанк перейдёт к двухуровневой системе оценок банков. На первом этапе регулятор будет определять долю банка на рынке — обобщающий результат (ОР). Для расчёта ОР регулятор будет учитывать не все активы банка, как это происходит сейчас, а разделит их на корпоративные, ипотечные, потребительские и межбанковские кредиты. Обязательства перед физлицами и юрлицами, наоборот, объединят. Также будут учитываться пенсионные и страховые резервы на балансе, остатки на брокерских счетах и межбанковские кредиты.

Вместо международной активности будет оцениваться региональная значимость банка. Она будет зависеть от присутствия банка в небольших населённых пунктах — от 100 жителей. Также ЦБ будет брать актуальную отчётность на 1 июля текущего года и смотреть на консолидированную отчётность всей группы, а не только головного банка.

На втором этапе будут применяться дифференцирующие критерии, за счёт которых менее крупные банки могут добрать баллы и попасть в реестр. Среди них — количество активных клиентов, значимость на платёжном рынке, достаточность средств для страховых выплат, объём не застрахованных в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) средств клиентов, активность на межбанковском рынке, наличие у него экосистемных сервисов или уникальных, социально значимых функций. От итогового балла будет зависеть, в какую группу системной значимости попадёт кредитная организация.

Регулятор планирует в ближайшие два года подготовить нормативную базу и ввести изменения в отчетность банков, а в 2027 году впервые представить список системно значимых банков по новым критериям. С 2028 года эти банки перейдут на новые дифференцированные надбавки.

На 1 ноября 2024 года в России было 13 системно значимых банков: ЮниКредит Банк, Газпромбанк (ГПБ), Совкомбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), «ФК Открытие», Росбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк (ПСБ), Райффайзенбанк, Россельхозбанк (РСХБ). В 2025 году «Открытие» и Росбанк вошли в группы ВТБ и Т-Банка соответственно.