В «Татнефти» оценили, на сколько компании хватит нефти

Нефтяных ресурсов «Татнефти» хватит ещё более чем на 200 лет при текущем уровне добычи.

Об этом заявил глава компании Наиль Маганов на годовом общем собрании акционеров.

«При текущем уровне добычи наших ресурсов хватит более чем на 200 лет, и это не предел», — цитирует его ТАСС.

Ранее Reuters писало, что Индия в мае импортировала самые большие за последние десять месяцев объёмы российской нефти на фоне высокого спроса на сибирскую марку ВСТО.