Трамп пригрозил Apple пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости переноса производства iPhone в страну, пригрозив пошлиной для тех, кто проигнорирует это требование.

Требование о переносе производства Трамп озвучил в социальной сети Truth Social. В своем сообщении он подчеркнул, что уведомил главу Apple Тима Кука о необходимости собирать и производить iPhone именно в США, а не в Индии или других странах, передает ТАСС.

По словам Трампа, «если это не будет так, Apple должна будет уплатить Соединенным Штатам пошлину в размере не менее 25%».

В настоящее время около 18% мирового объема производства iPhone приходится на Индию, а более 75% выпускается в Китае. По данным Bloomberg, в 2024-2025 финансовом году, который завершился в марте, в Индии было произведено iPhone на сумму 14 млрд долларов, что составляет около 14% мирового производства бренда.

На прошлой неделе президент США выразил недовольство планами Apple собирать значительную часть своих устройств в Индии, призвав компанию увеличить производство на территории США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Apple ускорила перенос сборки всех iPhone для рынка США в Индию. Еврокомиссия решила оштрафовать Apple на фоне торговой войны.