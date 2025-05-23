Владелец OnlyFans решил продать компанию

Владелец платформы OnlyFans ведет переговоры о продаже компании инвестиционной группе под руководством Forest Road Company за $8 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Лос-анджелесская инвестиционная компания возглавляет группу покупателей, хотя состав других участников остается неизвестным.

По данным агентства, материнская компания OnlyFans, Fenix International, рассматривает несколько вариантов развития ситуации, включая IPO и переговоры с другими потенциальными покупателями. Источники заявили, что обсуждения о продаже ведутся как минимум с марта 2025 года, а сделка может быть закрыта в течение ближайших двух недель.

Платформа для взрослого контента показала сильный рост выручки во время пандемии COVID-19. Доходы компании выросли с $375 млн в 2020 году до $6,6 млрд по итогам года, завершившегося в ноябре 2023-го, согласно документам британских регуляторов. OnlyFans получает 20% от заработков создателей контента, что обеспечивает стабильный поток доходов.

Reuters отметил, что единственным акционером компании является украинско-американский бизнесмен Леонид Радвинский, который приобрел OnlyFans в 2018 году. За последние три года он получил дивиденды на сумму не менее $1 млрд, пишет агентство.

По данным источников и документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), некоторые руководители Forest Road входили в состав компании по приобретению специального назначения, которая вела переговоры с платформой о ее выводе на биржу в 2022 году.

Собеседники подчеркивают, что продажа OnlyFans осложняется спецификой платформы — порноконтент делает бизнес непривлекательным для многих крупных банков и инвесторов, так как существует риск обнаружения незаконных материалов в ходе проверки.