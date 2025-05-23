Путин поручил освободить застройщиков от ограничений

Региональные ограничения на работу застройщиков должны быть сняты. Местные законы должны быть скорректированы, а кабмину и прокуратуре предстоит проследить, чтобы исполнялись исключительно федеральные нормы в этой сфере, следует из опубликованного на сайте Кремля поручения президента РФ Владимира Путина.

Правительство и Генпрокуратура, отмечается в поручении, должны принять меры "по недопущению установления нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами требований к застройщикам, не установленных федеральным законодательством".

Кроме того, региональным структурам предписано "обеспечить внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в целях исключения требований к застройщикам, не установленных федеральным законодательством", а также помочь провести такую работу и на муниципальном уровне.