Российская сеть гипермаркетов столкнулась с угрозой банкротства

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала заявление о банкротстве сети гипермаркетов «Блюмарт». Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщает «Коммерсантъ».

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Сеть магазинов, специализирующаяся на продажах сантехники и плитки, столкнулась с угрозой банкротства из-за задолженности по налогам. По состоянию на февраль 2025 года она составила 36,9 миллиона рублей. Выручка ритейлера по итогам 2024 года снизилась на 13,7 процента в годовом выражении, а чистый убыток вырос в восемь раз и составил 390 миллионов рублей.

Сложившаяся ситуация может привести к отказу от отгрузки товара для таких компаний или к оспариванию платежей, предупредил управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков. С начала года компания стала ответчиком в 45 арбитражных делах на общую сумму более 271 миллиона рублей, добавил эксперт.

Тем не менее у компании есть шанс урегулировать споры со всеми заявителями, заключив мировое соглашение или договориться о реструктуризации долга, пояснил арбитражный управляющий Антон Сычев.

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Владелец «Блюмарта» Александр Ромашкин заявил, что трудности в работе компании возникли в конце 2024 года из-за приостановки работы центрального склада и первого гипермаркета сети. Однако в течение года компания намерена закрывать свои долги.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде России, судебная процедура банкротства за восемь лет позволила россиянам избавиться от задолженностей на 2,5 триллиона рублей. Долги почти 1,12 миллиона граждан были списаны в результате завершения процедуры банкротства в 2017-2024 годах. Отмечается, что через процедуры реализации имущества и реструктуризацию долга требования кредиторов были удовлетворены на 166 миллиардов рублей, еще почти 46 миллиардов составили судебные расходы, включая выплату финансовым управляющим.