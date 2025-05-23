Совкомбанк рекомендовал утвердить двухэтапную выплату дивидендов за 2024 год

Наблюдательный совет Совкомбанка 22 мая принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить двухэтапную выплату дивидендов по итогам 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Так, по данным пресс-службы, на первом этапе предлагается направить 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год на дивиденды, или 0,35 рубля на одну акцию.

"Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года. Точная дата и размер [дивидендов] будет определен позднее с учетом планов привлечения субординированного и "вечного" долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка", - отмечается в сообщении.

Этапность выплат позволит эффективно адаптироваться к рыночным трендам и возможностям.