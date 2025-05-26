«Ъ»: производитель колбасы «Папа может» пытается продать бизнес
Владельцы АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», занимающегося производством колбасы под брендом «Папа может», вновь приступили к переговорам по продаже бизнеса.
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, собственник оценил свой актив в 50—60 млрд рублей. Сделку планируют закрыть предстоящим летом.
В конце апреля стало известно, что ВТБ рассматривает продажу «Росгосстраха». Тогда сообщалось о двух потенциальных покупателях.