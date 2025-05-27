Госдума в июне рассмотрит правила возврата иностранных брендов

Госдума в июне рассмотрит законопроект, регулирующий возврат иностранных брендов в Россию и реализацию права на обратный выкуп активов. Документ, автором которого выступает депутат Владислав Резник, уже прошел согласование в Минфине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Как сообщили "Известия", ознакомившиеся с обновленной редакцией законопроекта, иностранные компании смогут вернуть активы только при согласии нового владельца и ведомств. Отказ возможен, если компания зарегистрирована в недружественной для РФ страны, в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рыночной или с момента сделки прошло более двух лет.

Кроме того, законопроект предусматривает, что особенно важные активы - в отраслях, влияющих на финансовую стабильность и обороноспособность страны, - смогут возвращаться исключительно по согласованию с президентом России.

В случае отказа в возврате активов иностранным инвесторам может быть предусмотрена компенсация, размер которой определит правительство или суд. Если обязательства иностранной стороны не были исполнены перед уходом, сумма компенсации может быть снижена.

По оценке Ассоциации юристов, которую приводит издание, риски возврата активов затрагивают как минимум 18 компаний, ушедших с российского рынка с опционом на выкуп.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов направил документы по законопроекту в совет нижней палаты парламента, сообщил газете источник в Думе. Первое чтение прошло еще в мае 2022 года, но существенные поправки, касающиеся иностранных инвестиций, были добавлены только в 2025 году.