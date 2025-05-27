Минэкономразвития прокомментировало ситуацию с Turkish Airlines

Минэкономразвития РФ рассчитывает на нормализацию ситуации с рейсами Turkish Airlines, находится в контакте с авиакомпанией, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Я рассчитываю на нормализацию. <…> Мы в постоянном ежедневном контакте с ними. У нас нормальные отношения, но коллеги тоже видят определенные сложности с тем, что рейсы отменяются, переносятся, это неудобно для туристов", - сказал Вахруков.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах ночью 26 мая. Ассоциация "Турпомощь" открыла горячую линию для туристов, которые столкнулись с переносами или отменами рейсов.