В отрасли ответили на слова Путина о нелегальных товарах на маркетплейсах

Приобретаемые на иностранных маркетплейсах товары проходят обязательный таможенный контроль, который «разворачивает» нелегальную продукцию. При этом зарубежные онлайн-магазины занимают лишь небольшую нишу на российском рынке, так как жителям просто проще пользоваться местными площадками, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

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Так эксперт прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что иностранные онлайн-платформы создают значительную уязвимость в системе регулирования импорта и позволяют завозить «что угодно». По мнению Кременскова, глава государства, вероятно, имел в виду такие платформы, как AliExpress и прочие, где реализуются товары из США. Он также напомнил, что с помощью VPN россияне могут купить что-то на eBay, Amazon.

«Сложно сказать, имеются ли там нелегальные товары. Вся продукция, привезенная к нам, проходит очистку, — добавил эксперт. — Нелегальные вещи просто не пропускаются, а легальные спокойно продаются».

Доля таких товаров занимает маленький нишевый сегмент рынка, так как покупка товаров на таких ресурсах сопряжена с массой трудностей, пояснил специалист.

Говоря о перспективе ужесточения работы онлайн-маркетов со стороны госрегулирования, он отметил, что обсуждается эта тема не первый год, однако до сих пор конкретных мер не приняли. В том числе, планировалось создать государственный маркетплейс, однако нет особого смысла пытаться конкурировать с уже популярными у россиян платформами, убежден Кременсков.

«Такая идея мне непонятна, я думаю, что ситуация не изменится», — заключил эксперт.

Напомним, Путин подчеркнул, что из-за отсутствия надзора у представителей отрасли есть возможность завозить товары в любых объемах, что угрожает экономической безопасности. Он назвал это серьезным пробелом, требующим немедленного внимания.