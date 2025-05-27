«Райффайзенбанк» подал многомиллионный иск против «Р-Фарм»

«Райффайзенбанк» подал против фармакологической компании «Р-Фарм» и «Р-фарм холдинг» на общую сумм почти в 30 миллионов евро. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Совокупный размер требований к структурам, основанным российским бизнесменом Алексеем Репиком, составил 29,4 миллиона евро. Третьим лицом к делу, как отмечается, была привлечена немецкая компания группы R-Pharm Germany. При этом конкретной сути исковых требований дочерней структуры австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в материалах не указывается.

Аналитики отмечают, что поводом для подачи судебного заявления мог послужить кредит, выданный в 2021 году. Тогда «Райффайзенбанк» и R-Pharm Germany заключили займовое соглашение на общую сумму в 50 миллионов евро. Срок кредитной сделки составил три года с момента заключения.

Денежные средства понадобились «Р-Фарм» на организацию производства в немецком Иллертиссене вакцин против COVID-19 и препаратов на основе моноклональных антител. Речь шла, в частности, о ежегодном выпуске до 150 миллионов доз российских вакцин «Спутник V». Однако европейский регулятор EMA в итоге не одобрил подобную заявку, а проекты «Р-Фарм» так и не были реализованы.

Член совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов заявил о высоких шансах российского подразделения R-Pharm устоять в судебном противостоянии с «Райффайзенбанк». Эксперт отметил, что кредитное соглашение могло предусматривать в том числе положение о форс-мажорных обстоятельствах или изменения внешних условий. Именно это в итоге и произошло при срыве проекта по производству российских противоковидных вакцин, резюмировал он.

В конце марта 2021 года руководители компаний Biocad Дмитрий Морозов и «Р-Фарм» Алексей Репик сообщали, что объем экспортных продаж «Спутника V» по итогам года должен был составить от нескольких сотен миллионов до одного миллиарда долларов. При этом на тот момент суммы поставок были достаточно скромными, поскольку необходимо было удовлетворить внутренний спрос. В качестве основных экспортных направлений тогда назывались Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия и Демократическая Республика Конго (ДРК). В то же время одобрения на регистрацию вакцины в Евросоюзе (ЕС) так и не удалось получить.