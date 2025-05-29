ЦБ намерен отключить от льготной ипотеки банки, которые берут комиссии

Банк России совместно с Минфином прорабатывает возможность отключать от льготной ипотеки банки, которые берут комиссии с девелоперов. Кроме того, ЦБ обсуждает с Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций возможность внесения дополнительных ограничений в ипотечный стандарт. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности» регулятора.

Кредитные организации начали вводить комиссию для застройщиков в конце 2024 — начале 2025 года. Из-за высокой ключевой ставки маржинальность льготной ипотеки для банков снизилась. По мнению регулятора, такие комиссии предполагают завышение стоимости жилья.

В середине мая 2025 года Сбербанк и ВТБ отменили комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки после того, как Владимир Путин призвал навести порядок в этой сфере.

Банки взимают с застройщиков плату за каждый кредит, выданный покупателям квартир в их новостройках. Размер комиссии может составлять 4–19% в зависимости от банка, суммы кредита, льготной программы и проекта. Фактически комиссию платит покупатель, потому что девелоперы закладывают её в стоимость недвижимости. Эксперты ранее предупредили, что отмена комиссий может привести к росту числа отказов и ужесточению требований для заёмщиков.