ФАС: "Ашан" и "Атак" продолжат сдерживать наценки на продукты в течение 2025 года

Торговые сети "Ашан" и "Атак" продолжат сдерживать наценки на продовольственные товары на протяжении 2025 года. Кроме того, сети расширили перечень товаров с ограниченной наценкой в одной из категорий, сообщили в ФАС.

"Ашан" и "Атак" сообщили в ФАС России о продлении до конца 2025 года ранее принятых добровольных обязательств по ограничению наценок на отдельные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - отметили в службе.

Там добавили, что торговые сети приняли решение о расширении перечня: в категории "свинина" добавлена дополнительная позиция.

"Как и прежде, предельные максимальные наценки на данные товары будут составлять от 5% до 10% в зависимости от категории. Ограничение наценок в указанных категориях продовольственных товаров будет действовать во всех регионах присутствия гипермаркетов "Ашан" и "Атак", - добавили в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что ФАС поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей и рекомендует остальным ретейлерам повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе, если прежде организация такие обязательства на себя не брала, или расширить перечень товарных позиций, по которым ранее были приняты добровольные обязательства.