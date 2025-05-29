В Восточной Европе нашли самого богатого человека

Самым богатым человеком Восточной Европы (за пределами России), по версии Bloomberg Billionaires Index, стал 32-летний Михал Стрнад. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, чистый капитал Стрнада, чья оружейная компания Czechoslovak Group (CSG) начинала с продажи списанных советских танков и военной техники, составил 17,1 миллиарда долларов. В этом году состояние чеха выросло на 7,9 миллиарда долларов. CSG стала одним из крупнейших европейских производителей артиллерийских снарядов и боевых машин. Ее стоимость выросла, так как европейский континент устремился к перевооружению. Кроме того, рынок европейской военной техники растет из-за требований США к членам НАТО взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Сейчас в компании Стрнада работают около 14 тысяч человек. В прошлом году CSG приобрела Kinetic Group, владельца бренда Remington.

Ранее сообщалось, что Россия расположилась на пятом месте по числу новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes, который пополнился 15 новыми миллиардерами из России. На первом месте по количеству новичков оказались США.