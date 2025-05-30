В Роспатент поступила заявка из Италии на бренд Ray-Ban

Итальянский производитель очков Luxottica подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что производитель хочет зарегистрировать в России товарный знак Ray-Ban. Под таким названием Luxottica выпускает солнцезащитные очки от компании Bausch & Lomb. Содержание новой заявки подтверждает, что под брендом будут продаваться очки — она была подана в соответствующую категорию.

При этом, у Luxottica уже есть два похожих товарных знака. Они действительны до 2027 года и 2035 года. Кроме того, один из них был зарегистрирован еще в 1975 году.

Ранее Роспатент отказал Apple в регистрации знака AirPlay.