Кишинев и «Газпром» не договорились об отчете «Молдовагаза»

«Молдовагаз» не утвердили финансовый отчет компании за 2024 год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. председателя правления АО Вадим Чебан.

© Газета.Ru

«В связи с тем, что позиции основных акционеров по вопросу задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг Финанс» отличаются, собрание не утвердило финансовый отчет предприятия за 2024 год», — написал он.

Известно, что финансовый отчет «Молдовагаз» за 2023 год ранее также не был утвержден.

В январе «Молдовагаз», контрольным пакетом акций которой владеет российская корпорация «Газпром», признала исторический долг перед компанией в размере $709 млн.

До 2022 года Молдавия практически полностью зависела от российского газа, трансфером занимались «Молдовагаз» и «Газпром». До 2011 года стороны договорились определять цену по специальной формуле, в 2012 году появились двусторонние договоренности, а в 2016 году цена стала зависеть в том числе от котировок цен на нефтепродукты.