Суд утвердил соглашение об урегулировании долгов оператора Nord Stream 2 AG

Мировое соглашение по оператору «Северного потока — 2» вступило в силу, мораторий на его банкротство прекращен. В отчетности «Газпрома» по МСФО за первый квартал этого года сказано, что 9 мая 2025 года суд Швейцарии «в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации Nord Stream 2 AG». В установленный законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем это соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство был прекращен.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что инвестор из США может выплатить долги «Северного потока — 2», и что ведутся «тайные переговоры» о возобновлении работы газопровода. В Кремле это опровергали.

Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

Игорь Юшков ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности

«Такие тактические какие-то проблемы у него пока отложены, вопрос о его банкротстве в данный момент не стоит. Банкротство было по заявкам мелких кредиторов, то есть основные кредиторы — крупные, пять европейских компаний, которые давали деньги на реализацию данного проекта, почти половину от стоимости, — они никаких претензий в данный момент не имеют. Хотя если вдруг он когда-то заработает, они опять предъявят претензии по возврату этих денег. В целом, всю эту историю, скорее, мы можем охарактеризовать так, что все стороны оставляют себе надежду на запуск «Северного потока — 2» когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что нынешнее завершение истории с банкротством является подтверждением, что это будет сделка. Это не элемент подготовки к продаже «Северного потока — 2», тем более американцам, потому что чтобы американцы хоть какие-то контакты начали непосредственно с компанией Nord Stream 2 AG — и уж тем более ее купили у «Газпрома», — нужно сначала им получить исключение из-под санкций. США как раз вводили санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, Евросоюз — нет. Американским бизнесменам нужно получить сначала исключение — генеральную лицензию на проведение каких-то операций, только после этого можно контактировать. Этот бизнесмен Линч как раз запросил у американских санкционных регуляторов ту самую лицензию — возможность вообще вести диалог с Nord Stream 2 AG. Поэтому мы узнали об этом. Здесь сказать сложно, что потенциально американцы могли бы купить. Опять же, речь идет именно о коммерческой заинтересованности одной конкретной компании, одного конкретного бизнесмена. Потому что стратегически США как государству запускать «Северный поток — 2» или первый — невыгодно. Трамп открыто говорил, что европейцы должны больше покупать американский СПГ. У «Газпрома» в собственности непосредственно все 100% акций, поэтому как минимум 49% или даже 50% минус 1 акция он мог бы продать чисто теоретически, если бы это позволило ему запустить данный проект. «Газпром», я думаю, вполне может это рассматривать, потому что он и рассматривал продажу половины этого газопровода. И если бы тогда американские какие-то бизнесмены смогли успешно пролоббировать запуск этого проекта — пожалуйста, для «Газпрома» это был бы выход. Другой вопрос, что американским бизнесменам, наверное, сейчас это не под силу — ни у себя пролоббировать снятие санкций с Nord Stream 2 AG, ни в Европе получить разрешение на ввод в эксплуатацию».

Канцлер Германии Мерц на днях заявил, что власти ФРГ сделают все, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2». Ранее о введении санкций против взорванного газопровода также заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.