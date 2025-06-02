Товары «ВкусВилла» появились на «Яндекс Маркете»

На Яндекс Маркете появились продукты для ухода за кожей и волосами, личной гигиены и товары для дома, в том числе и бытовая химия, от ВкусВилла. На старте проекта всего будет представлено около 70 позиций. Ассортимент будет расширяться.

© Пресс-служба «ВкусВилла»

Пользователям стали доступны косметические продукты ВкусВилла по всей России, в тех городах, где представлен Яндекс Маркет. Покупатель может получить свой заказ любым удобным способом: курьером на удобный адрес, с доставкой по клику или самовывозом из пункта выдачи.

Продукция ВкусВилла отгружается на склад Яндекс Маркета, а оттуда уже доставляется до покупателей маркетплейса.

«Наша ключевая цель выхода на Яндекс Маркет — сделать любимые продукты ВкусВилл доступными по всей России. Жители городов без наших магазинов также смогут оценить качество ВкусВилл, благодаря гибкой системе доставки партнера (ПВЗ, курьер, постамат, «доставка по клику»), наши продукты станут ближе каждому», — Инна Искандярова, менеджер по работе с маркетплейсами.

Сотрудничество с Яндекс Маркетом позволит ВкусВиллу расширить географию доступности продуктов покупателям.

Напомним, что косметика ВкусВилла — это натуральные, честные и чистые составы, и что важно, полностью указанные на русском языке, чтобы покупателю было проще понять, что находится внутри. В ассортименте представлены линейки средств, сделанных полностью из растительных ингредиентов — скрабы, масла для тела.